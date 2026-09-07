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Tafsir: Az-Zúmar 39:17
Az-Zúmar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ﲋ
ٱجۡتَنَبُواْ
ﲌ
ٱلطَّٰغُوتَ
ﲍ
أَن
ﲎ
يَعۡبُدُوهَا
ﲏ
وَأَنَابُوٓاْ
ﲐ
إِلَى
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
لَهُمُ
ﲓ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
ﲔﲕ
فَبَشِّرۡ
ﲖ
عِبَادِ
ﲗ
١٧
ﲘ
Quienes se aparten de los ídolos negándose a adorarlos y se vuelvan a Dios, serán los bienaventurados. Albricia [¡Oh, Mujámmad!] a Mis siervos
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا
] وه ئهو كهسانهی كه خۆیان له پهرستنى بت و تاغوتهكان دوور خستۆتهوه [
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
] وه گهڕاونهتهوه بۆ لای خوای گهورهو ڕوویان له عیبادهتی خوا كردووه موژدهی بهههشت بۆ ئهم كهسانهیه [
فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)
] ئهى محمد -
صلی الله علیه وسلم
- موژده بده بهو بهندانهی من.