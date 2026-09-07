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Tafsir: Az-Zúmar 39:17
Az-Zúmar
17
39:17
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧
وَٱلَّذِينَ
ﲋ
ٱجۡتَنَبُواْ
ﲌ
ٱلطَّٰغُوتَ
ﲍ
أَن
ﲎ
يَعۡبُدُوهَا
ﲏ
وَأَنَابُوٓاْ
ﲐ
إِلَى
ﲑ
ٱللَّهِ
ﲒ
لَهُمُ
ﲓ
ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
ﲔﲕ
فَبَشِّرۡ
ﲖ
عِبَادِ
ﲗ
١٧
ﲘ
Quienes se aparten de los ídolos negándose a adorarlos y se vuelvan a Dios, serán los bienaventurados. Albricia [¡Oh, Mujámmad!] a Mis siervos
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 39:17 hasta 39:18
والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله، وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والتوفيق من الله، وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فبشِّر -أيها النبي- عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد والسداد، وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة.