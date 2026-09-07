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Tafsir: Az-Zúmar 39:16
Az-Zúmar
16
39:16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
فَوۡقِهِمۡ
ﱺ
ظُلَلٞ
ﱻ
مِّنَ
ﱼ
ٱلنَّارِ
ﱽ
وَمِن
ﱾ
تَحۡتِهِمۡ
ﱿ
ظُلَلٞۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
يُخَوِّفُ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهِۦ
ﲅ
عِبَادَهُۥۚ
ﲆﲇ
يَٰعِبَادِ
ﲈ
فَٱتَّقُونِ
ﲉ
١٦
ﲊ
Serán cubiertos por encima y por debajo por nubes de fuego. Así atemoriza Dios a Sus siervos. ¡Oh, siervos Míos! Tengan temor de Mí [y crean].
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