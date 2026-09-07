Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Az-Zúmar 39:16
Az-Zúmar
16
39:16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
فَوۡقِهِمۡ
ﱺ
ظُلَلٞ
ﱻ
مِّنَ
ﱼ
ٱلنَّارِ
ﱽ
وَمِن
ﱾ
تَحۡتِهِمۡ
ﱿ
ظُلَلٞۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
يُخَوِّفُ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهِۦ
ﲅ
عِبَادَهُۥۚ
ﲆﲇ
يَٰعِبَادِ
ﲈ
فَٱتَّقُونِ
ﲉ
١٦
ﲊ
Serán cubiertos por encima y por debajo por nubes de fuego. Así atemoriza Dios a Sus siervos. ¡Oh, siervos Míos! Tengan temor de Mí [y crean].
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ ظُلَلࣱ﴾ طِبَاق ﴿مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحۡتِهِمۡ ظُلَلࣱۚ﴾ مِنَ النَّار ﴿ذَ ٰلِكَ یُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥۚ﴾ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ لِيَتَّقُوهُ يَدُلّ عليه ﴿یَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦﴾