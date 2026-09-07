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Tafsir: Az-Zúmar 39:15
Az-Zúmar
15
39:15
فاعبدوا ما شيتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذالك هو الخسران المبين ١٥
فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٥
فَٱعۡبُدُواْ
ﱢ
مَا
ﱣ
شِئۡتُم
ﱤ
مِّن
ﱥ
دُونِهِۦۗ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱪ
ٱلَّذِينَ
ﱫ
خَسِرُوٓاْ
ﱬ
أَنفُسَهُمۡ
ﱭ
وَأَهۡلِيهِمۡ
ﱮ
يَوۡمَ
ﱯ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﱰﱱ
أَلَا
ﱲ
ذَٰلِكَ
ﱳ
هُوَ
ﱴ
ٱلۡخُسۡرَانُ
ﱵ
ٱلۡمُبِينُ
ﱶ
١٥
ﱷ
Adoren lo que quieran en lugar de Él. Los desdichados serán los que se descarríen a sí mismos y a su gente el Día de la Resurrección [ingresando al Infierno]. ¿Acaso no es esta la mayor ruina?”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ
] ئێوهش جگه له خوای گهوره ههر شتێك ئهپهرستن بیپهرستن، ئهمه ههڕهشهو سهرزهنشت كردنه [
قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
] وه پێیان بڵێ: زهرهرمهندی ڕاستهقینه ئهو كهسانهن كه خۆیان و كهسوكاریان دۆڕاندووه له ڕۆژی قیامهتدا كاتێك كه ئهخرێنه ئاگری دۆزهخهوهو لێك جیا دهكرێنهوهو له سزادا دهبن [
أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٥)
] وه بزانن زهرهرمهندی ئاشكراو ڕوون ئهمهیه كه مرۆڤـ خۆی و كهسوكاری بدۆڕێنێ و بچێته ناو ئاگری دۆزهخهوه.