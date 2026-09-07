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Tafsir: Az-Zúmar 39:14
Az-Zúmar
14
39:14
قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤
قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًۭا لَّهُۥ دِينِى ١٤
قُلِ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
أَعۡبُدُ
ﱝ
مُخۡلِصٗا
ﱞ
لَّهُۥ
ﱟ
دِينِي
ﱠ
١٤
ﱡ
Diles: “Yo adoro solamente a Dios, y Le rindo culto sincero.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, «Kwa hakika Mimi ninamuabudu Mwenyezi Mungu, Peke Yake, Asiye na mshirika, nikimtakasia ibada yangu na utiifu wangu.