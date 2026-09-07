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Tafsir: Az-Zúmar 39:13
Az-Zúmar
13
39:13
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣
قُلۡ
ﱑ
إِنِّيٓ
ﱒ
أَخَافُ
ﱓ
إِنۡ
ﱔ
عَصَيۡتُ
ﱕ
رَبِّي
ﱖ
عَذَابَ
ﱗ
يَوۡمٍ
ﱘ
عَظِيمٖ
ﱙ
١٣
ﱚ
Diles: “Pero yo temo, si desobedezco [las órdenes de] mi Señor, el castigo en un día difícil [el Día del Juicio]”.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 39:13 hasta 39:14
Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки веков.