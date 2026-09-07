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Tafsir: Az-Zúmar 39:12
Az-Zúmar
12
39:12
وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٢
وَأُمِرۡتُ
ﱋ
لِأَنۡ
ﱌ
أَكُونَ
ﱍ
أَوَّلَ
ﱎ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱏ
١٢
ﱐ
y me ha sido ordenado que sea el primero en someterse a Él”.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وأمرت لأن أكون أول المسلمين )
من هذه الأمة .