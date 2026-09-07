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Tafsir: Az-Zúmar 39:11
Az-Zúmar
11
39:11
قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ١١
قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١
قُلۡ
ﱁ
إِنِّيٓ
ﱂ
أُمِرۡتُ
ﱃ
أَنۡ
ﱄ
أَعۡبُدَ
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
مُخۡلِصٗا
ﱇ
لَّهُ
ﱈ
ٱلدِّينَ
ﱉ
١١
ﱊ
Diles: “Me ha sido ordenado adorar solamente a Dios, y rendirle culto sincero,
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 39:11 hasta 39:12
قل -أيها الرسول-
للناس:
إن الله أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني بأن أكون أول من أسلم من أمتي، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبرئ مِن كل ما دونه من الآلهة.