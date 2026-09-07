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Tafsir: Az-Zúmar 39:11
Az-Zúmar
11
39:11
قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ١١
قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًۭا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١
قُلۡ
ﱁ
إِنِّيٓ
ﱂ
أُمِرۡتُ
ﱃ
أَنۡ
ﱄ
أَعۡبُدَ
ﱅ
ٱللَّهَ
ﱆ
مُخۡلِصٗا
ﱇ
لَّهُ
ﱈ
ٱلدِّينَ
ﱉ
١١
ﱊ
Diles: “Me ha sido ordenado adorar solamente a Dios, y rendirle culto sincero,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي
{ قُلْ }
يا أيها الرسول للناس:
{ إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين }
في قوله في أول السورة:
{ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ }