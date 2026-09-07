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Tafsir: Az-Zúmar 39:10
Az-Zúmar
10
39:10
قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
قُلْ يَـٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ١٠
قُلۡ
ﳏ
يَٰعِبَادِ
ﳐ
ٱلَّذِينَ
ﳑ
ءَامَنُواْ
ﳒ
ٱتَّقُواْ
ﳓ
رَبَّكُمۡۚ
ﳔﳕ
لِلَّذِينَ
ﳖ
أَحۡسَنُواْ
ﳗ
فِي
ﳘ
هَٰذِهِ
ﳙ
ٱلدُّنۡيَا
ﳚ
حَسَنَةٞۗ
ﳛﳜ
وَأَرۡضُ
ﳝ
ٱللَّهِ
ﳞ
وَٰسِعَةٌۗ
ﳟﳠ
إِنَّمَا
ﳡ
يُوَفَّى
ﳢ
ٱلصَّٰبِرُونَ
ﳣ
أَجۡرَهُم
ﳤ
بِغَيۡرِ
ﳥ
حِسَابٖ
ﳦ
١٠
ﳧ
Diles: “¡Oh, siervos creyentes! Tengan temor de su Señor, y sepan que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la Tierra de Dios es amplia[1]. La recompensa para quienes sean pacientes y perseverantes no tendrá límite”.
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[
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئهی ئهو بهندانهی خوای گهوره كه ئیمانتان هێناوه تهقوای خوای گهوره بكهن [
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
] ئهوانهی لهم دونیایه كردهوهى چاكیان كردبێت ئهوه چاكهیان بۆ ههیه له دونیا به سهركهوتن و رزق و رۆزى فراوان، وه له قیامهتیش به بهههشتی پان و بهرین و فراوان [
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
] وه زهوی خوای گهوره فراوانه، ئهگهر كهسێك نهیتوانی عیبادهتی خواى گهوره بكات، یان تاوان و خراپهو بیدعه زۆر بڵاو بوو با كۆچ بكات بۆ شوێنێك كه بتوانێ عیبادهتی خوای گهورهى لێ بكات و پارێزراو بێت له تاوان و بیدعهو خراپهكارى {ئارامگران پاداشتیان بێ ژمارهیه} [
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)
] تهنها ئارامگران ئهجرو پاداشتی خۆیان وهرئهگرن بهبێ ژماره، واته: ئهجرو پاداشتێكی یهكجار زۆر له بهههشتدا.