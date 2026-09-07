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Tafsir: Az-Zúmar 39:1
Az-Zúmar
1
39:1
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١
تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١
تَنزِيلُ
ﱤ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱨ
ٱلۡحَكِيمِ
ﱩ
١
ﱪ
La revelación de este Libro proviene de Dios, el Poderoso, el Sabio.
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Tafsir Muyassar
تنزيل القرآن إنما هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره وأحكامه.