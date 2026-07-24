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52:9
يوم تمور السماء مورا ٩
يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًۭا ٩

٩

El día que el cielo se agite intensamente
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