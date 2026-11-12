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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Túr Ayah 48
At-Túr
48
52:48
واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ٤٨
وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨
وَٱصۡبِرۡ
ﳎ
لِحُكۡمِ
ﳏ
رَبِّكَ
ﳐ
فَإِنَّكَ
ﳑ
بِأَعۡيُنِنَاۖ
ﳒﳓ
وَسَبِّحۡ
ﳔ
بِحَمۡدِ
ﳕ
رَبِّكَ
ﳖ
حِينَ
ﳗ
تَقُومُ
ﳘ
٤٨
ﳙ
Ten paciencia con los designios de tu Señor, y sabe que te encuentras bajo Mis ojos. Glorifica con alabanzas a tu Señor cuando te levantes [a orar],
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