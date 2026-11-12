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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Túr Ayah 45
At-Túr
45
52:45
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ٤٥
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٥
فَذَرۡهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
يُلَٰقُواْ
ﲳ
يَوۡمَهُمُ
ﲴ
ٱلَّذِي
ﲵ
فِيهِ
ﲶ
يُصۡعَقُونَ
ﲷ
٤٥
ﲸ
Déjalos, que ya les llegará el día en que quedarán paralizados de terror.
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Tafsir Fathul Majid
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