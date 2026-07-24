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52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩

٢٩

Llama al Mensaje [¡Oh, Mujámmad!], tú no eres, por la gracia de tu Señor, un adivino ni un loco[1]. 1
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