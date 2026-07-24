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52:24
۞ ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لولو مكنون ٢٤
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌۭ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌۭ مَّكْنُونٌۭ ٢٤

٢٤

Serán rodeados por sirvientes, bellos como perlas guardadas.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.