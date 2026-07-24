Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
52:23
يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ٢٣
يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًۭا لَّا لَغْوٌۭ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌۭ ٢٣

٢٣

Se pasarán unos a otros una copa que no incitará a frivolidades ni pecados.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.