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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Túr Ayah 21
At-Túr
21
52:21
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امري بما كسب رهين ٢١
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۢ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱵ
ءَامَنُواْ
ﱶ
وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ
ﱷ
ذُرِّيَّتُهُم
ﱸ
بِإِيمَٰنٍ
ﱹ
أَلۡحَقۡنَا
ﱺ
بِهِمۡ
ﱻ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱼ
وَمَآ
ﱽ
أَلَتۡنَٰهُم
ﱾ
مِّنۡ
ﱿ
عَمَلِهِم
ﲀ
مِّن
ﲁ
شَيۡءٖۚ
ﲂﲃ
كُلُّ
ﲄ
ٱمۡرِيِٕۭ
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كَسَبَ
ﲇ
رَهِينٞ
ﲈ
٢١
ﲉ
Los creyentes y sus descendientes que los hayan seguido en la fe serán reunidos, sin que se pierda ninguna de sus obras. Toda persona es responsable de sus propias acciones.
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