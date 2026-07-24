Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
52:20
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠

٢٠

Estarán recostados sobre sofás distribuidos en líneas, y los desposaremos con huríes de grandes ojos.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.