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52:19
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ١٩
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩

١٩

“Coman y beban para satisfacerse, como recompensa por sus obras”.
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Lecciones
Reflexiones.