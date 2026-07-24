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52:17
ان المتقين في جنات ونعيم ١٧
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ ١٧

١٧

En cambio, los piadosos morarán en jardines y deleite.
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Lecciones
Reflexiones.