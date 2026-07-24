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52:15
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥

١٥

¿Acaso les parece esto una hechicería, o es que no ven?
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.