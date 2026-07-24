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52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤

١٤

[se les dirá:] “Este es el Fuego que desmentían.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.