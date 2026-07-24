Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
52:13
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣

١٣

El día que sean empujados al fuego del Infierno,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.