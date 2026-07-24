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52:12
الذين هم في خوض يلعبون ١٢
ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍۢ يَلْعَبُونَ ١٢

١٢

aquellos que en su ignorancia se burlaban.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.