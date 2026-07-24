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52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١١
¡Cuán desdichados serán ese día los que rechazaron la verdad!,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١١
¡Cuán desdichados serán ese día los que rechazaron la verdad!,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.