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52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١

١١

¡Cuán desdichados serán ese día los que rechazaron la verdad!,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.