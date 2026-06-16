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Ash-Shuará
99
26:99
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
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Pero fueron los pecadores los que nos desviaron.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَمَآ أَضَلَّنَآ ) عن اتباع طريق الحق ( إِلاَّ المجرمون ) من شياطين الإنس والجن ، الذين زينوا لنا الكفر والفسوق والعصيان ، وصدونا عن الإيمان والطاعة والهداية .