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Ash-Shuará
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del Universo [al adorarlos].
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Tafsir Fathul Majid
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