Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨

٩٨

pues equiparábamos a los ídolos con el Señor del Universo [al adorarlos].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.