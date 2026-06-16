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Ash-Shuará
97
26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
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“[Juramos] por Dios que estábamos en un error evidente,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"تالله إن كنا لفي ضلال مبين"
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