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26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧

٩٧

“[Juramos] por Dios que estábamos en un error evidente,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.