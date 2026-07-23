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26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦

٩٦

Dirán, mientras disputan:
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.