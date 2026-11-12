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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 222
Ash-Shuará
222
26:222
تنزل على كل افاك اثيم ٢٢٢
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ ٢٢٢
تَنَزَّلُ
ﲜ
عَلَىٰ
ﲝ
كُلِّ
ﲞ
أَفَّاكٍ
ﲟ
أَثِيمٖ
ﲠ
٢٢٢
ﲡ
Descienden sobre todo mentiroso perverso
1
[que dice ser adivino].
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.