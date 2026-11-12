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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 219
Ash-Shuará
219
26:219
وتقلبك في الساجدين ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلسَّٰجِدِينَ
ﲎ
٢١٩
ﲏ
y cuando realizas tus movimientos entre los que se prosternan [durante la oración comunitaria].
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.