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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 196
Ash-Shuará
196
26:196
وانه لفي زبر الاولين ١٩٦
وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦
وَإِنَّهُۥ
ﲗ
لَفِي
ﲘ
زُبُرِ
ﲙ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲚ
١٩٦
ﲛ
que ya estaba mencionada en las primeras Escrituras
1
.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.