Божественное откровение ниспослано на ясном арабском языке. Это - лучший из мировых языков, выделяющийся удивительной ясностью и простотой. Таков был язык арабов, к которым был отправлен посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и которые первыми столкнулись с его прекрасными проповедями. Задумайтесь над многочисленными достоинствами последнего Священного Писания, которое является лучшим из божественных откровений. Оно было ниспослано посредством лучшего из ангелов на сердце лучшего из обитателей земли. Оно было унаследовано лучшим народом, который когда-либо жил на нашей планете. И, наконец, оно было ниспослано на самом прекрасном и богатом из мировых языков - ясном арабском языке.