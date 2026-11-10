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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 189
Ash-Shuará
189
26:189
فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩
فَكَذَّبُوهُ
ﱧ
فَأَخَذَهُمۡ
ﱨ
عَذَابُ
ﱩ
يَوۡمِ
ﱪ
ٱلظُّلَّةِۚ
ﱫﱬ
إِنَّهُۥ
ﱭ
كَانَ
ﱮ
عَذَابَ
ﱯ
يَوۡمٍ
ﱰ
عَظِيمٍ
ﱱ
١٨٩
ﱲ
Pero lo desmintieron, y por ello los azotó el castigo el día de la sombra
1
. Fue el castigo de un día terrible.
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