Неверие превратилось в их неотъемлемое качество, в результате чего они не извлекали никакой пользы даже из величайших знамений. Единственным выходом из этого заблуждения было мучительное наказание, и оно поразило их в тенистый день. В тот страшный день над Мадьяном скопились густые тучи, и жители города вышли из своих домов для того, чтобы насладиться долгожданным дождем. Однако эти тучи не принесли с собой прохладу и милость, а пролили на них огненное наказание. Многобожники пали замертво - они расстались со своими прекрасными домами и переселились в обитель печали и страданий. Это было наказание великого дня, потому что оно лишило их возможности вернуться в мирскую жизнь и возобновить свои деяния. Оно предварило вечные страдания, которые никогда не прекратятся и не будут отсрочены.