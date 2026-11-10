Пророк Лут призывал своих соплеменников уверовать, но они ответили ему так же, как это делали все остальные неверующие народы. Речи неверных во все времена были похожи, потому что похожи были их сердца. Однако соплеменники Лута отличались от многих других неверных. Они не только приобщали к Аллаху сотоварищей, но и совершали омерзительный грех, который не совершал никто прежде. Мужчины этого народа возлежали с мужчинами и отказывались от половой близости с женщинами. Это были закоренелые преступники, которые испытывали величайшую ненависть по отношению к святому пророку. Несмотря на это, Лут не прекращал проповедовать среди них истинную веру, и поэтому однажды они сказали ему: «О Лут! Твои проповеди закончатся тем, что мы выгоним тебя из нашего города». Когда святой пророк увидел, что его соплеменники не собираются покаяться в своих злодеяниях, он сказал: «Воистину, я испытываю к вашим деяниям ненависть и отвращение и поэтому заклинаю вас поскорее отречься от них». Затем он воззвал к Аллаху и сказал: «Господи! Отдали меня и моих близких от тех мерзких поступков, которые совершают мои соплеменники, и упаси нас от сурового наказания».