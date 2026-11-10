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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 158
Ash-Shuará
158
26:158
فاخذهم العذاب ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٥٨
فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٨
فَأَخَذَهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابُۚ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
فِي
ﳑ
ذَٰلِكَ
ﳒ
لَأٓيَةٗۖ
ﳓﳔ
وَمَا
ﳕ
كَانَ
ﳖ
أَكۡثَرُهُم
ﳗ
مُّؤۡمِنِينَ
ﳘ
١٥٨
ﳙ
El castigo los azotó. En ello hay un signo, aunque la mayoría de ellos no eran creyentes.
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