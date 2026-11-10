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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 154
Ash-Shuará
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَآ
ﲫ
أَنتَ
ﲬ
إِلَّا
ﲭ
بَشَرٞ
ﲮ
مِّثۡلُنَا
ﲯ
فَأۡتِ
ﲰ
بِـَٔايَةٍ
ﲱ
إِن
ﲲ
كُنتَ
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مِنَ
ﲴ
ٱلصَّٰدِقِينَ
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١٥٤
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y eres un ser humano igual que nosotros. Tráenos una prueba [milagrosa de tu profecía], si es que dices la verdad”.
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