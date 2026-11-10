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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 153
Ash-Shuará
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوٓاْ
ﲥ
إِنَّمَآ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﲩ
١٥٣
ﲪ
Dijeron: “Tú estás hechizado,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.