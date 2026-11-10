Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 152
Ash-Shuará
152
26:152
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
ٱلَّذِينَ
ﲞ
يُفۡسِدُونَ
ﲟ
فِي
ﲠ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲡ
وَلَا
ﲢ
يُصۡلِحُونَ
ﲣ
١٥٢
ﲤ
que corrompen la Tierra y no contribuyen al establecimiento del bienestar”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.