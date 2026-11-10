والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف ; في جوفه شماريخ القنو , والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه .و " هضيم " قال ابن عباس : لطيف ما دام في كفراه .والهضيم اللطيف الدقيق ; ومنه قول امرئ القيس : علي هضيم الكشح ريا المخلخل الجوهري : ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كفراه ; لدخول بعضه في بعض .والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين .ونحوه حكى الهروي ; قال : هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر ; ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما ; هذا قول أهل اللغة .وحكى الماوردي وغيره في ذلك اثني عشر قولا :أحدها : أنه الرطب اللين ; قاله عكرمة .الثاني : هو المذنب من الرطب ; قاله سعيد بن جبير .قال النحاس : وروى أبو إسحاق عن يزيد - هو ابن أبي زياد كوفي ويزيد بن أبي مريم شامي - " ونخل طلعها هضيم " قال : منه ما قد أرطب ومنه مذنب .الثالث : أنه الذي ليس فيه نوى ; قاله الحسن .الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت ; قاله مجاهد .وقال أبو العالية : يتهشم في الفم .الخامس : هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضا ; قاله الضحاك ومقاتل .السادس : أنه المتلاصق بعضه ببعض ; قاله أبو صخر .السابع : أنه الطلع حين يتفرق ويخضر ; قاله الضحاك أيضا .الثامن : أنه اليانع النضيج ; قاله ابن عباس .التاسع : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر ; حكاه ابن شجرة ; قال : كأن حمولة تجلى عليه هضيم ما يحس له شقوقالعاشر : أنه الرخو ; قاله الحسن .الحادي عشر : أنه الرخص اللطيف أول ما يخرج وهو الطلع النضيد ; قاله الهروي .الثاني عشر : أنه البرني ; قاله ابن الأعرابي ; فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من انهضام الطعام .والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور ; ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات .