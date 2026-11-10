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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 146
Ash-Shuará
146
26:146
اتتركون في ما هاهنا امنين ١٤٦
أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ ١٤٦
أَتُتۡرَكُونَ
ﲀ
فِي
ﲁ
مَا
ﲂ
هَٰهُنَآ
ﲃ
ءَامِنِينَ
ﲄ
١٤٦
ﲅ
¿Acaso piensan que se los dejará vivir seguros [para siempre] en medio de lo que ahora los rodea,
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