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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shuará Ayah 141
Ash-Shuará
141
26:141
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتۡ
ﱞ
ثَمُودُ
ﱟ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
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١٤١
ﱡ
El pueblo de Zamud desmintió a los Mensajeros.
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Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.