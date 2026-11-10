Неверие стало их неотъемлемым качеством, от которого они уже не могли избавиться, и поэтому Всевышний Аллах погубил их и сказал: «Самудяне и адиты отрицали Великое бедствие (День воскресения). Самудяне были истреблены неистовым воплем. Адиты же были истреблены ветром морозным (или завывающим), лютым. Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы. Видишь ли ты что-либо оставшееся от них?» (69:4–8). Воистину, это было знамением, которое свидетельствовало о правдивости пророка Худа, истинности принесенного им учения, а также порочности многобожия и беззакония, которым были привержены заблудшие соплеменники святого пророка. Однако большинство людей отказывается уверовать, несмотря на многочисленные знамения, способствующие обретению истинной веры.