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Ash-Shuará
114
26:114
وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
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Yo no rechazaré a ningún creyente.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.