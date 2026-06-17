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Ash-Shuará
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
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Solo a mi Señor le compete juzgar sus obras. ¡Si tan solo lo entendieran!
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣)
] حسابی ئهوان له ناخیاندا چی ههیه ئهوه تهنها لهسهر خوای گهورهیه ئهگهر ئێوه ههست دهكهن.